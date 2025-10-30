Salernitana, lutto Strianese: fu presidente del club dal 1985 al 1987 Il club ha ricordato la figura dell'imprenditore sui propri canali ufficiali

Salerno piange la scomparsa di Augusto Strianese, imprenditore che ha segnato la storia della città. Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore. Fu tra i primi a credere nell'aeroporto di Salerno, che ora è realtà. Appassionato di sport, nel calcio aveva guidato la Salernitana dal 1985 al 1987 e nella pallanuoto la Rari Nantes Salerno, anche nella stagione della storica promozione in serie A1 del 1991.

La Salernitana lo ha ricordato sui propri canali: "La proprietà, la dirigenza, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff dell’U.S. Salernitana 1919 partecipano con commozione al dolore che ha colpito la famiglia Strianese per la scomparsa del caro Augusto, che fu presidente granata dal 1985 al 1987. Strianese, che ha ricoperto prestigiosi incarichi tra Camera di Commercio, Confindustria ed Aeroporto di Salerno, mise a disposizione le sue competenze e le sue risorse nella cordata della FI. SA. (Finanziaria Salernitana), che rilevò il club nel mese di giugno di quarant’anni fa, portandolo avanti con senso di responsabilità fino all’avvento della presidenza Soglia (14 aprile 1987)".