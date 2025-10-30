Una nuova opportunità. Dopo aver sfiorato l’Inter con Chivu, per Giovanni Martusciello si fa largo l’ipotesi Juventus. L’allenatore ischitano, dopo aver risolto il contratto con la Salernitana, è vicinissimo ad approdare in bianconero. L’ex tecnico granata ricoprirebbe il ruolo di vice di Luciano Spalletti, pronto a diventare il nuovo allenatore della Juventus. Martusciello tornerà a Torino, visto che c'era già stato come vice di Maurizio Sarri nella stagione 2019-2020 e ritornerà a lavorare con Spalletti nell'esperienza vissuta all'Inter dal 2017 al 2019. Nello staff tecnico anche l’ex Salernitana Salvatore Russo, già con Spalletti prima con il Napoli e poi con la Nazionale.
Ex Salernitana, Martusciello approda alla Juventus: con lui anche Sasà Russo
L'allenatore ischitano sarà il vice di Luciano Spalletti
