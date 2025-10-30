Ex Salernitana, Martusciello approda alla Juventus: con lui anche Sasà Russo L'allenatore ischitano sarà il vice di Luciano Spalletti

Una nuova opportunità. Dopo aver sfiorato l’Inter con Chivu, per Giovanni Martusciello si fa largo l’ipotesi Juventus. L’allenatore ischitano, dopo aver risolto il contratto con la Salernitana, è vicinissimo ad approdare in bianconero. L’ex tecnico granata ricoprirebbe il ruolo di vice di Luciano Spalletti, pronto a diventare il nuovo allenatore della Juventus. Martusciello tornerà a Torino, visto che c'era già stato come vice di Maurizio Sarri nella stagione 2019-2020 e ritornerà a lavorare con Spalletti nell'esperienza vissuta all'Inter dal 2017 al 2019. Nello staff tecnico anche l’ex Salernitana Salvatore Russo, già con Spalletti prima con il Napoli e poi con la Nazionale.