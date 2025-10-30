Salernitana, nuovo corso settore giovanile: "Il territorio sarà nodo centrale" Il responsabile Barbato: "Ridiamo priorità a Salerno e provincia: diamo spazio ai nostri talenti"

Un incontro per fare rete, per permettere alle società dell’attività di base della città e della provincia di riavvicinarsi alla Salernitana. Questo pomeriggio allo stadio Arechi il settore giovanile della Bersagliera ha presentato il suo nuovo progetto tecnico: “Abbiamo incontrato tutte le società di Salerno e provincia, quest’anno puntiamo sulla territorialità, vogliamo coltivare i talenti della nostra città. Questa sarà la missione principale del settore giovanile della Salernitana. Abbiamo invitato tutte le scuole calcio con i direttori tecnici e i direttori sportivi per esporre il nostro progetto, abbiamo già avuto una grossa mano perché ci hanno concesso l’arrivo di alcuni ragazzi che hanno costituito le nostre squadre giovanili, da parte loro c’è grande disponibilità". Cristoforo Barbato, responsabile del settore giovanile della Salernitana, ha raccontato quella che sarà la mission del club granata: “Siamo partiti dall’under 15 fino all'under 11, sono sette le formazioni. Per ora siamo in linea con le aspettative, siamo ripartiti con un nuovo progetto e con appena 20 ragazzi tesserati, ne abbiamo tesserati 65, ben 64 sono della Campania, e quasi 40 sono della provincia di Salerno”. All'incontro presente anche il supervisore del settore giovanile Gennaro Alfano.

"Speriamo di poter ritornare presto al Volpe"

Importante anche il tema delle strutture, con le selezioni under costrette a spostarsi in provincia da Giffoni Valle Piana a San Cipriano Picentino passando per Battipaglia. Accordi che potrebbero anche prolungarsi per le prossime stagioni: “Non disporre del Volpe ci ha creato qualche piccolo problema, ma eravamo a conoscenza della situazione. Ci siamo mossi subito per cercare soluzioni alternativa, in vari Comuni del territorio, a partire da Giffoni Valle Piana per il Troisi, stadio dove gioca Primavera. Abbiamo ricevuto una grande accoglienza e questo ci onora”.

"Vogliamo portare giovani in prima squadra"

Sulla possibilità di avere ragazzi in prima squadra: “Non entro nel merito ma ci fa piacere se elementi come Di Vico o Boncori si allenano con loro, il nostro progetto è rivolto a portare quanti più ragazzi possibili, non è un traguardo immediato ma già adesso riusciamo a mandare 5-6 ragazzi ad allenarsi con i grandi. Nunziata e Fusco? Siamo contenti per i ragazzi che sono cresciuti nel nostro vivaio, i ragazzi avevano già preso altre strade quando siamo subentrati noi, ma conoscevamo il valore di questi ragazzi e gli facciamo un grande in bocca al lupo”.