Latina-Salernitana, ecco il via libera: nuovi biglietti per i tifosi granata Arriva il via libera per alcune centinaia di tagliandi nel settore Tribuna

Richiesta esaudita. Latina-Salernitana avrà una cornice di pubblico importante, con il Francioni che avrà una discreta cornice di supporters granata. Dopo i 1500 tagliandi polverizzati nelle scorse ore per il settore ospiti, il club granata aveva chiesto la possibilità di poter ottenere nuovi titoli a disposizione alla luce anche della richiesta importante registrata nelle scorse ore per poter partecipare. In mattinata è arrivato il via libera dal Gos di Latina per nuove scorte di biglietti per i tifosi della Salernitana per la Tribuna Laterale B del Francioni. Questa la decisione comunicata al club granata per la sfida di domenica.

Il comunicato del Latina

"Il Latina Calcio 1932 comunica che, in occasione della gara di domenica 2 novembre contro la Salernitana, su disposizione delle autorità competenti in materia di pubblica sicurezza, il settore “Tribuna Laterale B e B bis” sarà riservato alla tifoseria ospite. Indicazioni per l’accesso allo stadio: gli abbonati del settore tribuna laterale B e B-bis troveranno posti riservati in Gradinata. L’accesso gli sarà consentito unicamente dall’ingresso di Piazzale Prampolini, attraverso i tornelli di tale settore, con il titolo abbonamento di cui già in possesso.

Ai tifosi della Salernitana, l’accesso alle tribune laterali B e B-bis sarà consentito unicamente dall’ingresso Curva Ospiti su via Volturno. Il Latina Calcio 1932 ringrazia i propri sostenitori per la comprensione invitando ancora una volta tutti ad esser presenti allo stadio, per la squadra della nostra città e per questi colori".