Salernitana, ricordi Machin? Firma per un club di serie C Il ds Faggiano lo aveva prenotato da svincolato per rinforzare la mediana, poi il dietrofront

Prima il corteggiamento della Salernitana. La volontà del direttore sportivo Daniele Faggiano di dare maggiore qualità al centrocampo. Poi il dietrofront, legato anche motivi economici che rallentarono e poi fece saltare l'affare. E nel momento dell'emergenza in mediana per le assenze di Capomaggio e De Boer, Josè Machin riparte dalla serie C. Il centrocampista guineano ha firmato il suo contratto con la Vis Pesaro, club che lo aveva ospitato nelle scorse settimane per allenarsi e valutarlo. Di seguito il comunicato ufficiale: "La Vis Pesaro dal 1898 è lieta di annunciare l’ingaggio del calciatore José Machín, che ha sottoscritto con il Club un contratto fino al 30 giugno 2027. José Machín, centrocampista dotato di fisicità e capacità offensive, è in grado di ricoprire diversi ruoli nel centrocampo. L’inserimento negli spazi e la tecnica sono alcune delle sue armi migliori, ed è abile nel dare un importante contributo in entrambe le fasi di gioco, garantendo equilibrio anche nei momenti di pressione.

Machín, nato a Bata (Guinea Equatoriale) nel 1996, è cresciuto calcisticamente in Spagna nelle giovanili del Málaga e, successivamente, nella Roma. Nel corso della sua carriera ha maturato una solida esperienza tra Serie A, Serie B e campionati esteri, dimostrando continuità di rendimento. Dopo le prime stagioni in prestito con Trapani e Lugano, Machín si è imposto in Serie B vestendo le maglie di Brescia, Pescara e Monza. Con quest’ultimo Club ha vissuto una delle pagine più importanti della propria carriera, diventando protagonista della storica doppia promozione dalla Serie C alla Serie A. In maglia biancorossa ha totalizzato 83 presenze complessive e 6 reti, distinguendosi per qualità tecniche, dinamismo e capacità di adattarsi a diversi ruoli del centrocampo. A completare il suo percorso Parma, Frosinone e Cartagena, mentre con la nazionale della Guinea Equatoriale ha collezionato numerose presenze tra qualificazioni e Coppa d’Africa, confermandosi elemento di riferimento per la propria rappresentativa".