Salernitana, verso Latina Raffaele s'interroga sulla difesa Recuperato Cabianca, inizialmente in panchina al Francioni. Ballottaggio fra Coppolaro e Matino

Il recupero di Eddy Cabianca per ridare velocità e smalto al reparto. La Salernitana alleggerisce la propria infermeria e ritrova il giovane difensore, fin qui protagonista nella stagione granata. Poi l'infortunio con il Giugliano, l'esito amaro degli esami strumentali e quell'abbraccio di Faggiano e squadra nel prepartita della sfida con l'Atalanta Under 23. Un incidente di percorso messo alle spalle. Raffaele ritrova il suo jolly, calciatore prezioso sia per il pacchetto arretrato ma anche per colmare le difficoltà sulla fascia destra.

Cabianca partirà dalla panchina al Francioni di Latina, trasferta nella quale la Salernitana è chimata a lanciare l'ennesimo segnale al campionato. Lo stop del Catania a Caserta è assist succulento da concretizzare con una vittoria in un Francioni colorato per metà di granata. Raffaele ha sciolto quasi tutti i dubbi di formazione (Inglese ritorna in attacco, Varone raccoglierà la pesante eredità per una sfida di Capomaggio) ma riflette sulla difesa. Al Francioni possibile ritorno dal 1' di Coppolaro. L'ex Virtus Entella è in ballottaggio con Matino, seppur l'ex Bari abbia dato dimostrazione di grande solidità nel derby. Intoccabile Golemic, mentre Anastasio ha ben impressionato nel momento di stop di Frascatore e ora è avanti nelle gerarchie rispetto all'ex Avellino.