Latina-Salernitana, i convocati di Raffaele: due assenze

Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Giuseppe Raffaele ha convocato 23 calciatori per la sfida in programma domani alle 17:30 allo stadio Francioni contro il Latina, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Nella lista di Raffaele ritorna Cabianca, reduce dal grave infortunio muscolare che lo ha fermato nelle scorse settimane. Fuori lo squalificato Capomaggio e De Boer, ancora alle prese con l'infortunio che lo tiene ai box dalla sfida di Casarano.
Le scelte di Raffaele per Latina-Salernitana:
PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;
DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 21 Coppolaro, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 33 Anastasio, 35 Cabianca, 38 Frascatore;
CENTROCAMPISTI: 8 Varone, 17 Knezovic, 29 Tascone, 39 Iervolino, 45 Di Vico;
ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Liguori, 20 Ferraris, 70 Boncori.