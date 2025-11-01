Latina-Salernitana, i convocati di Raffaele: due assenze Il tecnico recupera Cabianca per la difesa

Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Giuseppe Raffaele ha convocato 23 calciatori per la sfida in programma domani alle 17:30 allo stadio Francioni contro il Latina, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Nella lista di Raffaele ritorna Cabianca, reduce dal grave infortunio muscolare che lo ha fermato nelle scorse settimane. Fuori lo squalificato Capomaggio e De Boer, ancora alle prese con l'infortunio che lo tiene ai box dalla sfida di Casarano.

Le scelte di Raffaele per Latina-Salernitana:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 21 Coppolaro, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 33 Anastasio, 35 Cabianca, 38 Frascatore;

CENTROCAMPISTI: 8 Varone, 17 Knezovic, 29 Tascone, 39 Iervolino, 45 Di Vico;

ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Liguori, 20 Ferraris, 70 Boncori.