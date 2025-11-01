Latina-Salernitana, Raffaele: "Assenze? Niente alibi, prezioso riavere i tifosi" Il tecnico: "Mancheranno calciatori importanti ma abbiamo soluzioni. Il calore del tifo è speciale"

Partita ostica e defezioni importanti. Giuseppe Raffaele archivia il derby con la Casertana e volge lo sguardo alla sfida con il Latina. Il tecnico, come da tradizione sin da inizio stagione, affida il suo pensiero prepartita al sito ufficiale della Salernitana e racconta le insidie del match del Francioni: "“Ci aspetta una partita tosta contro una squadra che ha dimostrato di essere molto organizzata in queste prime giornate. Il Latina ha fatto prestazioni importanti contro squadre di livello e quindi sappiamo che ci vorrà una prova determinata, tecnica e qualitativa per andare alla ricerca del risultato positivo”.

Lo sguardo si sposta sulle assenze in mediana: “Mancheranno Capomaggio e de Boer. Lo sapevamo, abbiamo testato delle situazioni che dovranno garantirci qualità e corsa in mezzo al campo sia prima, sia durante la gara. Abbiamo fatto un’ottima settimana di allenamenti. La squadra prosegue un bel percorso, si lavora bene. Dobbiamo continuare così, ragionando di partita in partita. Non bisogna cambiare atteggiamento guardando la classifica ma soltanto pensare ad affrontare ogni gara con il massimo delle nostre qualità e determinazione anche in situazioni di emergenza, che è normale possano capitare nell’arco di una stagione”

La Salernitana ritrova i suoi tifosi anche in trasferta: “Per noi questa è una componente importante e non ci stancheremo mai di sottolinearlo. Sappiamo che i nostri tifosi torneranno a viaggiare dopo tanto tempo. Abbiamo fatto delle trasferte senza di loro e la mancanza si è sentita. Sarà bello vedere una bella cornice di pubblico ed avere tanti cuori granata di nuovo al nostro fianco anche lontano dall’Arechi, la loro vicinanza è sempre stata fondamentale e lo sarà ancor di più anche fuori casa”.