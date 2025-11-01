Salernitana Primavera, stop interno: lo Spezia espugna il Troisi (0-2)

Niente riscatto. Dopo il tonfo di Pisa, la Salernitana Primavera incassa un’altra sconfitta. Allo stadio Troisi di Giffoni Valle Piana, nuova casa per questa stagione per la formazione juniores della Bersagliera, i granatini di De Santis vengono superati dallo Spezia (0-2). Si tratta della quinta sconfitta in campionato su sette sfide disputate per i granatini fermi a quota sei punti e con la zona playout ad un passo.
La Salernitana Primavera prova a fare la partita e risponde colpo su colpo ad uno Spezia che quando affonda mette i brividi alla squadra granata. Il match si sblocca sugli sviluppi di un angolo con la deviazione vincente di Insignito (20’). I granatini imbastiscono la reazione ma incassano anche il colpo del ko: contropiede ben orchestrato dagli ospiti che mandano in tilt la difesa granata. Del Sante trova Conte che firma il raddoppio (35’). I granatini protestano su una sponda di testa di Belfiore alla ricerca di Barba che non riesce ad arrivare sul pallone in area piccola, lamentando un tocco irregolare di un difensore. Nella ripresa la Salernitana prova a rientrare in partita rivoluziona l’attacco con Paolillo e Lombardi ma non riesce a scalfire il muro ligure che festeggia il successo.