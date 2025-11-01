Latina-Salernitana, Bruno: "Sarà una guerra sportiva, daremo tutto" Il tecnico pontino: "I tifosi sentono questa partita, a loro chiedo di starci vicino"

Alessandro Bruno non usa giri di parole: “Sarà una guerra sportiva”. Il tecnico del Latina in vista della sfida con la Salernitana prescrive la ricetta per provare a fermare la capolista: “Servirà una prova coraggiosa, attenta, intensa, essere bravi nei duelli per colmare la loro fisicità e cercare di limitare i rifornimenti all’attacco e non permettere di riempire l’area con i tanti uomini con i quali attaccano. La qualificazione in Coppa Italia è il miglior viatico per preparare la sfida con la Salernitana, un match molto difficile, contro quella che è la capolista. Noi però siamo pronti, siamo carichi e abbiamo fame.

Un messaggio alla tifoseria? Conosco il popolo pontino e sono partite alle quali tengono. Ci sarà un afflusso importante e so che ci saranno accanto perché ci attende un tour de force importante e abbiamo bisogno anche del loro aiuto. Ci stiamo facendo rispettare, con un organico nuovo e giovane. Con la Salernitana sarà un crocevia importante perché se affrontata bene potrebbe aprirci spiragli importanti.

Bruno s’interroga anche sulla formazione: “Sono tutti a disposizione tranne Gagliano. Sono contento della prestazione fatta col Perugia che mi ha lasciato dubbi. Mi stanno mettendo in grande difficoltà. Non voglio l'alibi di aver giocato giovedì perchè abbiamo permesso anche ai meno impiegati di fare novanta minuti. Domani ci attenderà una guerra sportiva e dovremo farci trovare pronti”.