Latina-Salernitana, le probabili formazioni: ballottaggio Inglese-Ferrari In un Francioni colorato per metà di granata, la Bersagliera vuole allungare

Continuare a correre. Il primato da difendere e l’affetto della tifoseria che ritorna. Latina-Salernitana (fischio d'inizio alle 17:30) ha le sembianze di un assist per la squadra di Giuseppe Raffaele. La frenata di Caserta per il Catania e il turno pomeridiano per mettere pressione al Benevento impegnato in serata sono occasione preziosa per la Bersagliera. In un Francioni colorato a metà di granata per la presenza di oltre 2000 tifosi granata alla prima trasferta stagionale, la Bersagliera deve dare continuità al successo sulla Casertana e riprendere il suo cammino da schiacciasassi in trasferta, interrotto con il ko di Latina.

Le scelte di Raffaele

Al Francioni, la Salernitana deve fare i conti con la pesante defezione di Capomaggio. L’argentino sarà out per squalifica, allargando un’emergenza che non avrà a disposizione nemmeno De Boer. Toccherà a Varone agire in mezzo al campo con Tascone. Sulle corsie ancora Ubani e Villa. In difesa chance per Coppolaro al posto di Matino con Golemic e Anastasio in difesa. In attacco il dubbio è tra Inglese e Ferrari: il capitano ha superato il problema al ginocchio e insidia il Loco. Confermati da sottopunte Liguori e Ferraris.

Latina-Salernitana, le probabili formazioni:

Latina (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Calabrese, Parodi; Porro, Ciko, Hergheligiu, Riccardi, Ercolano; Ekuban, Parigi.

Salernitana (3-4-2-1): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Anastasio; Ubani, Tascone, Varone, Villa; Liguori, Ferraris; Inglese.