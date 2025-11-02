Salernitana, l’ad Pagano alla commemorazione dei tifosi defunti Il club ha partecipato all'iniziativa presso il cimitero di Brignano

Un fascio di fiori e la commozione per un momento toccante. La Salernitana non ha mancato visita alla commemorazione dei tifosi granata defunti. Su invito del Salerno Club 2010 e tra tanti appassionati e autorità civili, presente anche il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio, anche la Salernitana ha presenziato alla mattinata con la visita dell’ad Umberto Pagano. Prima della trasferta di Latina, il dirigente granata ha rappresentato la società ricordando i tifosi che non ci sono più, omaggiandoli con un fascio di fiori deposto ai piedi del mausoleo eretto dal Salerno Club 2010 nel cimitero di Brignano. Nessuna dichiarazione ufficiale, solo la voglia di vivere il momento di sollenità e rimanere concentrati sul campo e sulla sfida del Francioni in programma alle 17:30 e che avrà tantissimi tifosi granata presenti.