Latina-Salernitana 0-0, Ferrari: "Che errore sul colpo di testa! Ora ripartiamo" Il Loco mastica amaro: "Mi manca il gol, devo sbloccarmi. La strada è quella giusta"

“Questo è un punto guadagnato perché ogni partita è una battaglia sportiva. Siamo primi e dobbiamo continuare così". Franco Ferrari prova a guardare il bicchiere mezzo pieno dopo Latina-Salernitana 0-0. Nella mente del "Loco" però ci sono le diverse occasioni avute per sbloccare il match: "Mi dispiace per l’occasione avuta di testa e mandata fuori perché bastava una giocata per chiudere i conti. Non penso che abbiamo avuto difficoltà seppur in una sfida molto maschia e combattuta. Abbiamo affrontato una squadra molto chiusa fai fatica. Noi abbiamo messo tutto, soprattutto nel secondo tempo, ci è mancato solo il gol. Non lo sto trovando da un po': spero di essere decisivo con il Crotone".

E' mancato proprio il guizzo del reparto offensivo, rimasto all'asciutto: "Purtroppo può succedere ma siamo squadra forte e con tante risorse. Abbiamo giocato con diversi moduli ma li reputo ideali perché abbiamo sempre reagito bene. Prepariamo tante soluzioni perché possiamo far male in tanti modi. Dove migliorare? La Serie C è questa: affrontiamo squadre tignose, che lottano e che sanno abbinare gioco a personalità. Noi stiamo dando il massimo, stiamo lavorando bene, ora dobbiamo pensare al Crotone consapevoli di poter continuare a marciare in vetta".

Anastasio: "Meglio vincere 4-3 che clean-sheet ma con pari"

Armando Anastasio invece apprezza la prova della sua Salernitana dopo una partenza non facile: “Sappiamo che ogni nostro avversario spinge tanto contro di noi. Immaginavamo che il Latina ci avrebbe fatto la guerra. Abbiamo sofferto all’inizio ma poi abbiamo preso le misure. Il loro ritmo e la loro intensità anche sotto il profilo mentale ha fatto la differenza. Poi però siamo venuti fuori alla grandissima. Nel secondo tempo abbiamo spinto tanto ma ci è mancato il gol. La strada però è quella giusta, in altre partite arriveranno i gol. Ci prendiamo questo punto e il clean sheet anche se avrei preferito vincere 4-3".