Salernitana, gioia Di Vico: il baby regista si prende la scena Il classe 2007 tra i migliori al Francioni. Dall'esordio con Martusciello al possibile rinnovo

Una Salernitana in difficoltà, imballata e incapace di costruire pericoli verso i pali del Latina. Il primo tempo del Francioni ha raccontato di una capolista con i giri del motore a scartamento ridotto. “Purtroppo quando ti mancano due calciatori nella stessa zona di campo e con le stesse caratteristiche come De Boer e Capomaggio fai fatica”, le parole di Raffaele nel post-partita. La coppia Varone-Tascone non ha funzionato, Knezovic ha caratteristiche troppo offensive per agire da interdittore. Nell’intervallo, per provare a dare un segnale, Raffaele ha puntato con coraggio su Rocco Di Vico. Il diciottenne romano ha risposto con personalità e determinazione. Da play ha permesso alla Salernitana di avere maggiore velocità e geometrie in fase di sviluppo di manovra, facendo sentire anche la sua intensità in fase di interdizione. “Gli faccio i complimenti – ha ammesso Raffaele nel post-gara -. E’ entrato molto bene e ci ha aiutato nel forcing del secondo tempo".

L’investitura di Martusciello, rinnovo sul tavolo

La Salernitana ci ha investito negli anni, facendolo diventare un faro della Primavera e aggregandolo alla prima squadra ormai da due campionati. “E’ un ragazzo con colpi importanti, potrà fare molto bene. Se cresce farà una bella carriera”, disse Giovanni Martusciello che per le qualità del giovanissimo capitolino stravedeva. A Bolzano con il Sudtirol arrivò anche il suo debutto tra i professionisti alla seconda giornata di serie B. Ora la C, campionato di livello inferiore e nel quale ritagliarsi spazio. Raffaele lo ha lanciato senza paura. Luca Fusco, suo mentore alla Primavera, lo ha applaudito sui social: “Basta solo avere un po’ di coraggio: complimenti Rocco, avanti così”. La Salernitana pensa al rinnovo e fa i conti anche con i primi interessamenti arrivati già nelle scorse settimane. La Cavese lo ha messo nel suo mirino per dare qualità alla mediana. C’è tempo per riflettere, intanto la Salernitana applaude il suo baby talento.