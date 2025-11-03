Salernitana, batterie da ricaricare: Raffaele sceglie il riposo Il tecnico concede due giorni di stop alla sua squadra. Con il Crotone rientra Capomaggio

Energie fisiche e mentali da recuperare. La Salernitana prova ad archiviare la trasferta di Latina. Giuseppe Raffaele però sceglie di premere sul freno. Due giorni di stop per la squadra, con ripresa programmata per mercoledì pomeriggio. Al Centro Sportivo Mary Rosy la Bersagliera si ritroverà ed inizierà a preparare la sfida interna contro un Crotone in crisi nera e con la contestazione del proprio tifo.

La buona notizia sarà il rientro dalla squalifica di Galo Capomaggio. L’assenza dell’argentino si è fatta sentire soprattutto in fase di costruzione per una Salernitana che soprattutto nel primo tempo ha fatto fatica nell’accendersi. Meglio con il giovane Di Vico nella ripresa in cabina di regia, arma a disposizione per Raffaele in questo intricato mese di novembre da fronteggiare con l’incognita sulle condizione di De Boer. Accelera invece Cabianca: il difensore era in panchina con il Latina e proverà a diventare una risorsa anche sulla corsia destra, dopo l’esperimento Achik dal 1’ che non ha funzionato.