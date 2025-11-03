Salernitana, il Latina festeggia il record di presenze…grazie ai tifosi granata I pontini aggiornano il libro dei record dopo undici anni in uno stadio diviso a metà

Un post per festeggiare il record di spettatori al Francioni. Il Latina si gode il pareggio con la Salernitana ma soprattutto esulta il numero di tifosi sugli spalti nella sfida con la Bersagliera. Sono stati 5545 i supporters presenti nell’impianto pontino, aggiornando una pagina di storia ferma al 2014. “Una serata speciale, quella di ieri al Francioni: una città intera è diventata voce, colore ed energia - si legge nel messaggio pubblicato dal club pontino sui canali ufficiali -. Ore di pura passione e appartenenza: famiglie, tifosi storici e tantissimi giovani uniti sotto gli stessi colori, a spingere la squadra dal primo all’ultimo minuto. Un pubblico straordinario, compatto e rumoroso come non mai. Un colpo d’occhio meraviglioso che ha fatto vibrare l’intero stadio e la nostra città. Grazie a chi c’era, a chi ha cantato, a chi ci ha creduto fino all’ultimo: il vostro calore è la nostra forza”.

Un traguardo possibile grazie però all’invasione del popolo della Salernitana, ritornato in trasferta dopo oltre mesi di stop. Sono stati quasi in tremila i supporters della Bersagliera che hanno invaso Latina e sostenuto la squadra di Giuseppe Raffaele lontano dall’Arechi per la prima volta in stagione. Dopo l'immediato sold-out del settore ospiti anche la Tribuna Laterale B e B bis erano state destinate ai supporters campani facendo così salire a dismisura il numero di tifosi campani presenti.