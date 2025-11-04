Ex Salernitana, ritorno amaro in Italia per Pioli: la Fiorentina lo esonera Il tecnico, che aveva iniziato la sua carriera da allenatore in granata, paga l'ultimo posto in A

Aveva scelto gli Emirati Arabi come esperienza di vita. Poi il corteggiamento della Fiorentina e le sirene di un ritorno in Italia per riannodare il filo dopo l’esperienza vincente con il Milan. Il grande ritorno di Stefano Pioli si trasforma in un flop. La carriera del tecnico emiliano, iniziata tra i professionisti da Salerno con la scelta coraggiosa ma vincente di Aniello Aliberti nel 2003, ottenendo la salvezza dopo il ripescaggio in serie B, ora fa i conti con una brutta macchia: la Fiorentina, che sull’allenatore aveva puntato con forza per confermare il suo status di squadra di livello europeo, ha scelto di esonerare Pioli complice una partenza disastrosa, con i toscani ultimi in serie A. Dopo un lungo tira e molla la società viola ha deciso di affidare momentaneamente la guida della squadra al tecnico della Primavera Daniele Galloppa.