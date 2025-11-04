Salernitana-Crotone, il retroscena: Vrenna e l'idea di acquistare il club Tra i tentativi nell'estate 2024 per le quote della società anche l'idea dell'ex Crotone

Un’estate tormentata, passata tra le sirene americane di Brera Holdings e una lunga trattativa poi naufragata. I mesi estivi del 2024 furono torridi per l’ambiente Salernitana, dilaniata dalla delusione per la retrocessione in serie B con tanto di ultimo posto dopo una stagione fatta di esoneri, colpi di scena e scelte sbagliate. Un’amarezza fortissima che spinse Danilo Iervolino a valutare seriamente l’ipotesi di dire addio. Apertura a nuovi investitori italiani o stranieri. Brera Holdings fu trattativa lunga ed estenuante, chiusa poi con un nulla di fatto. Nel mezzo anche l’interesse di diversi imprenditori nazionali. Anche Raffaele Vrenna, insieme a diversi imprenditori, bussò alla porta di Danilo Iervolino. Una suggestione però che non convinse il patron di Palma Campania: Iervolino decise di continuare il suo cammino alla guida della Salernitana, seppur senza più il ruolo di presidente, affidato prima a Roberto Busso e tutt'ora a Maurizio Milan.

Per Vrenna Salernitana-Crotone non potrà essere una sfida qualunque. Nel 2017 chiuse con il club pitagorico dopo averne rilevato la proprietà nel 1992 e - in soli sette anni - averla condotta in Serie B partendo dalla prima categoria. Nel 2015-2016 il trionfo con la storica promozione in Serie A. "Lascio il Crotone Calcio dopo 25 anni con molta tristezza – scrisse in una nota ufficiale della società -. Con questa squadra ho vissuto stagioni incredibili e compiuto un'impresa che rimarrà nella storia del calcio non soltanto crotonese e calabrese, ma anche italiana e non solo, tanto che la nostra promozione in Serie A è stata da qualcuno accostata alla conquista dello scudetto in Premier League da parte del Leicester City”.