La Lega Pro ha reso noto gli orari dalla 17a alla 20a giornata di campionato. La 17a giornata Salernitana-Trapani si giocherà domenica 7 dicembre alle ore 14:30. Successivamente trasferta a Picerno sabato 13 dicembre alle ore 14:30. Il 20 dicembre la 19a giornata Salernitana-Foggia si giocherà sabato 20 dicembre alle ore 14:30. Prima sfida del 2026 a Siracusa domenica 4 gennaio alle ore 14:30.
Salernitana, gli orari dalla 17a alla 20a giornata: si gioca in orario diurno
La prima sfida del 2026 a Siracusa alle ore 14:30
Salerno.