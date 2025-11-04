Salernitana, tifosi nel mirino: il Giudice Sportivo multa il club granata Nel mirino il comportamento dei supporters in trasferta a Latina

Prima trasferta e prima ammenda. La Salernitana è stata multata di 300 euro dal Giudice Sportivo dopo la trasferta di Latina. Nel mirino del Giudice Sportivo “le norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato: 1. la pavimentazione all’interno dei servizi igienici loro riservati; 2. la cassetta antincendio con manomissione della lancia e del relativo pannello di copertura; 3. la parte superiore del tornello, presso il varco di accesso Settore Ospiti (Curva Sud) con conseguente esposizione dei cablaggi. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, Comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto)”.

Stangata per Mario Ierardi del Catania, il giocatore etneo dovrà scontare 4 giornate di squalifica per “aver tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a seguito di uno scontro con il calciatore avversario, quando il palone non era più in gioco, lo colpiva con un calcio al petto senza provocargli conseguenze e per avere, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione prima di uscire dal terreno di gioco, proferiva nei loro confronti frasi irrispettose ed offensive per contestarne l’operato”. Una giornata di stop, invece, per Andrea Cerasoli del Benevento.