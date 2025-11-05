Luca Fusco riparte dalla serie D. L'ex allenatore della Salernitana Primavera, non riconfermato sulla panchina dei granatini al termine della scorsa stagione nonostante la salvezza nel campionato di appartenenza, è il nuovo allenatore del Pompei. Fusco sostituisce Alessandro Erra, esonerato dopo il bilancio di una vittoria, tre pareggi e ben sei sconfitte. Pochi minuti fa, attraverso i profili ufficiali del club, è stato comunicato che a sedere sulla panchina del Pompei sarà Luca Fusco. "Fc Pompei comunica di aver affidato l'incarico di allenatore della prima squadra a Luca Fusco. Ex calciatore Professionista, ha giocato in serie A e B con le maglie di Salernitana, Messina e Genoa. Da tecnico ha avuto esperienze come vice allenatore alla Pro Vercelli in serie B e come tecnico di Paganese, Juve Stabia e Sorrento tra serie C e serie D. Diamo quindi il benvenuto a Pompei a mister Fusco".
Ex Salernitana, Luca Fusco riparte da Pompei
Nuova avventura per la bandiera granata
Salerno.