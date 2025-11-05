Ex Salernitana, Luca Fusco riparte da Pompei Nuova avventura per la bandiera granata

Luca Fusco riparte dalla serie D. L'ex allenatore della Salernitana Primavera, non riconfermato sulla panchina dei granatini al termine della scorsa stagione nonostante la salvezza nel campionato di appartenenza, è il nuovo allenatore del Pompei. Fusco sostituisce Alessandro Erra, esonerato dopo il bilancio di una vittoria, tre pareggi e ben sei sconfitte. Pochi minuti fa, attraverso i profili ufficiali del club, è stato comunicato che a sedere sulla panchina del Pompei sarà Luca Fusco. "Fc Pompei comunica di aver affidato l'incarico di allenatore della prima squadra a Luca Fusco. Ex calciatore Professionista, ha giocato in serie A e B con le maglie di Salernitana, Messina e Genoa. Da tecnico ha avuto esperienze come vice allenatore alla Pro Vercelli in serie B e come tecnico di Paganese, Juve Stabia e Sorrento tra serie C e serie D. Diamo quindi il benvenuto a Pompei a mister Fusco".