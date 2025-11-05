Salernitana, che passione: tanti tifosi al "Meet&Greet": "Portateci in B" Pomeriggio di festa e di entusiasmo al Centro Sportivo Mary Rosy

Una passione senza freni. Oltre un centinaio di tifosi hanno partecipato al "Meet & Greet" organizzato dalla Salernitana dopo la ripresa degli allenamenti fissata per questo pomeriggio. Famiglie, bambini ma soprattutto l'entusiasmo dei giovanissimi tifosi hanno riempito il Centro Sportivo Mary Rosy.

Applausi, autografi e selfie per tutti. Ad aprire le danze Brancolini, passando per i baby Di Vico e Boncori. Tra i più acclamati Inglese, Ferrari, Ferraris, Donnarumma, Capomaggio e Villa. Ai due bomber sono stati chiesti i gol promozione per "andare via al più presto dalla categoria". Ad Achik anche un messaggio in marocchino da un giovanissimp tifoso per chiedere la maglia numero 7. Un pomeriggio di festa, l'ennesimo segnale di grande vicinanza alla squadra.

Anche per Daniele Faggiano tanto entusiasmo. "Direttore avete costruito una grande squadra, portateci in B", le parole di più di un tifoso che hanno chiesto di non andare via al dirigente. "Sto bene qui, non vado via", la rassicurazione del direttore.