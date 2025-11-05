Salernitana-Crotone chiuderà la 13esima giornata di campionato. Una sfida d'alto rango all'Arechi pronto a recitare come al solito il ruolo di dodicesimo uomo in campo. I primi due giorni di prevendita lasciano buone sensazioni: sono 1860 i biglietti venduti, questo il primo dato di prevendita. Sommando i 5289 supporters abbonati già superata quota 7mila. Doppia cifra ancora una volta ampiamente alla portata, seppur con l'incognita del posticipo di lunedì sera.
Salernitana-Crotone, primo dato di prevendita incoraggiante: gli aggiornamenti
Si punta alla doppia cifra
Salerno.