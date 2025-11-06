Salernitana, Iervolino fa i conti. E pensa al blitz con la squadra al Mary Rosy Prima analisi sulle cifre e riflessioni sul mercato. Patron atteso nel weekend al centro sportivo

Il conto salatissimo da pagare della doppia retrocessione consecutiva. I sacrifici per una rivoluzione tecnica totale e i nuovi finanziamenti per dare solidità al nuovo progetto tecnico. Danilo Iervolino fa i conti alla Salernitana. Nella scorsa settimana, il Cda granata si è riunito per tirare le somme, calcolatrice alla mano, e analizzare il bilancio della scorsa stagione, con parola “fine” al 30 giugno 2025. Presenti il numero uno granata Maurizio Milan, l’ad Umberto Pagano e il consigliere Aniello Annunziata. Si va verso un nuovo segno “meno” ma allo stesso tempo si è analizzato anche lo stato di salute del club. Le risposte sono confortanti: il grande lavoro iniziato dopo la retrocessione in serie B e continuato negli scorsi mesi ha permesso alla Salernitana di poter parare il colpo durissimo del declassamento nella terza lega italiana. I parametri stringenti per spese e tetto ingaggi sono stati pienamente rispettati. Anticipate le incombenze legate al campionato, rispettati gli adempimenti previsti nel sistema per l'ottenimento della licenza nazionale, scacciando via ogni rischio di penalizzazione. Motivo che permetterà nella prossima sessione invernale di calciomercato a Daniele Faggiano di poter avere margine di manovra per poter rinforzare la squadra e dare nuova linfa al sogno serie B.

Il possibile blitz di Iervolino

Nuovi investimenti per Danilo Iervolino che segue, seppur da remoto, le sorti della squadra granata. Il cammino fin qui impeccabile della squadra di Giuseppe Raffaele ha strappato sorrisi e consensi. C’è la volontà forte di continuare a perseguire l’obiettivo del ritorno immediato in cadetteria. Anche per questo motivo, l’imprenditore sarebbe tentato dalla possibilità nel prossimo weekend di poter far visita alla dirigenza e alla squadra al Centro Sportivo Mary Rosy. Possibile cameo tra venerdì e sabato, sfruttando anche il posticipo al lunedì con il Crotone. Conti ed entusiasmo, Iervolino resta al centro del progetto Salernitana e rilancia.