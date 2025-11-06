Team Altamura-Salernitana, si va verso il via libera per la trasferta L'Osservatorio dà il semaforo verde: ora attesa per circa mille biglietti

Nuovo esodo stagionale. Anche Team Altamura-Salernitana si appresta a fare i conti con nuovi numeri da capogiro. Per la sfida di settimana prossima, l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive non ha ravvisato alcuna criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico, dando così il proprio via libera alla presenza dei tifosi granata in Puglia.

Il match, in programma domenica pomeriggio alle ore 14:30, avrà dunque una cornice di pubblico ancora una volta da brividi. Saranno circa mille i tagliandi a disposizione per il settore ospiti, con il club pugliese che nei prossimi giorni darà il via libera alla prevendita. Si attende il via libera definitivo. I biglietti saranno acquistabili o sul circuito Postoriservato.it e nelle ricevitorie autorizzate.