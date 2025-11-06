Ex Salernitana, Delio Rossi e il Foggia si dividono Il tecnico non affronterà la squadra granata

Mancava solo l'ufficialità, arrivata negli scorsi minuti: Delio Rossi non è più l’allenatore del Foggia. Il club rossonero, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato la risoluzione consensuale con il tecnico e con il suo staff. La decisione sarebbe stata intrapresa “all’esito di un confronto con l’allenatore”. Il Foggia ha inoltre aggiunto nella nota ufficiale che "a Mister Rossi va il nostro sentito ringraziamento per aver scelto, all’inizio della stagione, di tornare a vestire i colori rossoneri con professionalità, impegno e dedizione sostenendo fin qui un progetto non solo sportivo ma anche di rilevanza sociale. La società Calcio Foggia 1920 s.r.l. augura a Delio Rossi le migliori fortune, sportive e personali".