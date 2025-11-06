Salernitana, buone notizie dall'infermeria: Raffaele ritrova De Boer

Buone notizie dall’infermeria. Giuseppe Raffaele può sorridere nella lunga marcia d’avvicinamento della sua Salernitana al posticipo di lunedì sera all’Arechi con il Crotone. Dall’allenamento odierno il tecnico granata può fare i conti finalmente con un’infermeria vuota. Dopo il recupero di Eddy Cabianca, di nuovo disponibile e già convocato per la trasferta di Latina, si registrano passi in avanti per Kees De Boer. Il mediano ex Ternana, che ieri aveva lavorato a ritmo sostenuto seppur in maniera individuale, ha svolto parte del lavoro con la squadra e ora intravede una possibile convocazione per la sfida di lunedì sera all’Arechi.
Raffaele potrebbe così allargare il suo ventaglio di scelte in mezzo al campo, consapevole dell’importanza di riavere a disposizione oltre a Capomaggio anche le geometrie dell’olandese seppur con impiego part-time. Si valuta un possibile ritorno al 3-4-1-2 puro, con Ferrari e Inglese coppia d’attacco con Ferraris ancora nella posizione di trequartista. In difesa invece si potrebbe ripartire dal terzetto composto da Matino, Golemic e Anastasio, con Coppolaro e Frascatore che inseguono.