Salernitana, nuovo settore ospiti: ecco il progetto al vaglio delle autorità La Commissione provinciale di vigilanza deciderà se approvare la proposta per i tifosi avversari

Il restyling dello stadio Arechi sullo sfondo. Per iniziare a costruire il Principe degli Stadi 2.0 ci sono ancora diversi nodi da sciogliere. Il via libera è atteso però a stretto giro. Sul tavolo c'è prima da risolvere la collocazione provvisoria del settore ospiti e dello spicchio di stadio destinato alle tifoserie avversarie della Salernitana. In standby l'opzione Distinti, prende forza la possibilità di collocare i tifosi delle diverse fazioni nella parte superiore della Curva Nord.La proposta arrivata dall'Arus sarà analizzata in mattinata dalla Commissione provinciale di vigilanza.

Da valutare la fattibilità di un progetto che interesserebbe una spesa non esosa rispetto al dirottamento nei Distinti del settore ospiti. Inoltre, dopo la deroga concessa dalla Federcalcio, la nuova disponibilità per le tifoserie avversarie sarà di 250 posti. Si attende il via libera alla dislocazione per poter dare il via al progetto di restyling con la demolizione di gradoni, scale laterali e bar in muratura della curva Nord inferiore. La Salernitana è parte interessata, ascolta, e spera di poter dare il via libera alla nuova collocazione per i tifosi già per la sfida interna del prossimo 23 novembre con il Potenza.