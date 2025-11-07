Salernitana, il settore giovanile sorride: otto granatini allo stage Lega Pro Buone notizie dai giovani granatini

La pausa per le nazionali non fermerà il campionato di serie C ma per il settore giovanili della Salernitana. La Lega Pro ha organizzato uno stage di tre giorni da martedì 11 novembre a giovdì 13 novembre per le formazioni Under 15, Under 16 e Under 17 della Rappresentativa di Lega Pro, che si ritroveranno in Puglia, a Modugno, per il terzo raduno stagionale. Appuntamento a martedì 11 novembre, quando i ragazzi dell’Under 17 saranno impegnati con riunione tecnica e match in famiglia. Lo stesso programma, il giorno successivo, per il gruppo Under 16 e per l’Under 15 nella giornata di chiusura di giovedì 13 novembre.

Sorride la Salernitana, rappresentata da ben otto elementi. Per la squadra Under 15 sono stati convocati i centrocampisti Salvatore Fariello e Giovanni Passaro, oltre all’attaccante Gabriele Di Donna. Per la formazione Under 16 sono presenti il difensore Francesco Ferraro e gli attaccanti Giuseppe Caputo e Thomas Russano. Per l’Under 17 convocati il difensore Rodolfo Carpentieri e il centrocampista Michele Paolillo.