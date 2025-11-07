Salernitana, il settore giovanile sorride: otto granatini allo stage Lega Pro

Buone notizie dai giovani granatini

salernitana il settore giovanile sorride otto granatini allo stage lega pro
Salerno.  

La pausa per le nazionali non fermerà il campionato di serie C ma per il settore giovanili della Salernitana. La Lega Pro ha organizzato uno stage di tre giorni da martedì 11 novembre a giovdì 13 novembre per le formazioni Under 15, Under 16 e Under 17 della Rappresentativa di Lega Pro, che si ritroveranno in Puglia, a Modugno, per il terzo raduno stagionale.  Appuntamento a martedì 11 novembre, quando i ragazzi dell’Under 17 saranno impegnati con riunione tecnica e match in famiglia. Lo stesso programma, il giorno successivo, per il gruppo Under 16 e per l’Under 15 nella giornata di chiusura di giovedì 13 novembre.

Sorride la Salernitana, rappresentata da ben otto elementi. Per la squadra Under 15 sono stati convocati i centrocampisti Salvatore Fariello e Giovanni Passaro, oltre all’attaccante Gabriele Di Donna. Per la formazione Under 16 sono presenti il difensore Francesco Ferraro e gli attaccanti Giuseppe Caputo e Thomas Russano. Per l’Under 17 convocati il difensore Rodolfo Carpentieri e il centrocampista Michele Paolillo.

Ultime Notizie