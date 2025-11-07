Salernitana-Crotone, si avvicina la doppia cifra: il dato della prevendita Il club granata speranzoso di una nuova impennata nelle prossime ore

La crescita è constante. Quasi mille tagliandi in più in circa ventiquattro ore. Nonostante l'insidia del posticipo serale, il popolo della Salernitana continua a dare risposte importanti in termini di presenza allo stadio. Per la sfida di lunedì sera con il Crotone, la prevendta segnala un altro incremento di tagliandi venduti: sono 3450 i biglietti staccati, di cui 25 per il settore ospiti. Un dato che permette di superare agevolmente quota 8mila con l'aggiunta dei possessori di abbonamento. La speranza del club è di superare quota 10mila, nel nome del trend avuto sin da inizio stagione con la doppia cifra sempre superata, ad eccezione del match a porte chiuse con il Siracusa.