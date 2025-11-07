Salernitana, fumata bianca in Prefettura: settore ospiti nella Nord superiore Via libera al "trasferimento" per consentire la demolizione dell'anello inferiore: i dettagli

Parere favorevole al trasferimento del settore ospiti dello stadio Arechi nella parte superiore della Curva Nord. Lo ha decretato la commissione provinciale di vigilanza al termine della riunione che si è svolta questa mattina. Al tavolo, coordinato dalla Prefettura di Salerno, hanno partecipato amministratori e tecnici del Comune di Salerno, rappresentanti di vigili del fuoco, dell'Asl di Salerno ed altre autorità interessate alla questione.

Il progetto che ha ottenuto la validazione delle autorità di pubblica sicurezza prevede la sistemazione della tifoseria ospite - per un totale di 250 unità - nella zona centrale dell'anello superiore della Curva Nord. La soluzione prevede la separazione dell'ingresso dei tifosi dall'area di cantiere che, a breve, sarà allestita in via Allende. Dovranno, inoltre, essere allestiti i servizi igienici da mettere a disposizione dei tifosi ospiti (si potrebbe optare per bagni mobili).

Una volta delimitata l'area in cui dovranno essere sistemati i tifosi ospiti e realizzati questi interventi, potranno partire i lavori di demolizione dell'anello inferiore della Curva Nord. Probabile che già per la prossima partita interna, in programma il 23 novembre contro il Potenza, si possa adottare questa soluzione per la tifoseria ospite. E non è da escludere nemmeno che, nei giorni antecedenti, possa essere allestito il cantiere per avviare la demolizione.