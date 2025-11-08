Botta, risposta e parapiglia: Avellino-Salernitana Primavera finisce in parità Due a due vibrante al Partenio-Lombardi. Non senza qualche momento di tensione

Pari scoppiettante. Avellino-Salernitana Primavera finisce 2-2 e con tante emozioni. Anche più di un momento di tensione, come in occasione del 2-2 irpino con le due panchine che arrivano a contatto così come i calciatori in campo. Finisce però senza espulsi né strascichi, con il risultato finale che permette alla Salernitana di salire a quota sette punti, condividendo il tredicesimo posto con il Cosenza.

La partita è su ritmi intensi. Al 23’ l’Avellino sblocca la partita con Delishi: punizione dalla sinistra, sponda in area, pallone che vaga in area con Delishi che trova la conclusione vincente. La reazione della Salernitana è furente: Boncori, indemoniato, si prende la scena. Break centrale e palla al bacio per Lombardi che con un pallonetto supera il portiere e rimette il punteggio in equilibrio. La partita è vibrante, la Salernitana sente che c’è possibilità di fare l’impresa e colpisce. Al 57’ cross dalla sinistra, male Barone e Lombardi trova il tap-in dell’1-2. I granata provano a gestire il vantaggio ma al 79’ arriva il pari: cross dalla sinistra, male Guacci nella respinta con D’Auria che trova il pari. Attimi concitati dopo il gol con le due panchine che quasi arrivano a contatto e con la terna arbitrale che fatica a riportare l’ordine. Nel finale ci prova l’Avellino ma la Salernitana tiene e si porta il pari.