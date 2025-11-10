Salernitana-Crotone, le probabili formazioni: Raffaele si affida ai bomber Alle 20:30 i granata vogliono riprendersi il primato. Abbondanza in tutti i reparti per il tecnico

Il Catania chiama, il Benevento risponde. La palla passa alla Salernitana. La corsa alla serie B non aspetta e aumenta il carico di pressioni sulla Bersagliera in vista del posticipo con il Crotone (fischio d’inizio alle ore 20:30). All’Arechi, contro un avversario in crisi di risultati ma con identità e filosofia di gioco offensiva, servirà la miglior Salernitana per rispondere allo scatto degli etnei, momentaneamente al primo posto con due punti di vantaggio, e rimettersi alle spalle i sanniti che si sono francobollati in classifica. Un esame per testare il gioco, la solidità ma anche la mentalità da capolista dei granata. Chiedendo aiuto anche all’ormai consueto fattore Arechi, con dato che dovrebbe toccare quota 12mila nonostante l’orario non proprio confortevole e la diretta in chiaro sui canali Rai Sport.

Le scelte di Raffaele

Raffaele conosce bene le insidie della gara e si affida alle sua certezze. Sarà 3-4-1-2, modulo che permette di avere incisività ed equilibrio. In difesa si riparte da Donnarumma protetto da Matino, Golemic ed Anastasio. Prezioso il ritorno di Capomaggio in mezzo al campo: l’ex Cerignola farà coppia con Tascone, controllando i movimenti sugli esterni di Ubani e Villa. Lo sguardo è proiettato proprio sullo scuola Lecce alla luce del rientro di Cabianca che scalpita. Davanti si ritorna alla formula con i due centravanti di ruolo, Ferrari e Inglese, con Ferraris che agirà da trequartista.

Salernitana-Crotone, le probabili formazioni:

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Ubani, Tascone, Capomaggio, Villa; Ferraris; Ferrari, Inglese.

Crotone (3-5-2): Merelli; Cocetta, Cargnelutti, Di Pasquale; Zunno, Vinicius, Calvano, Sandri, Groppelli; Gomez, Maggio.