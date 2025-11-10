Salernitana, col Crotone iniziativa per il settore femminile: l'annuncio Vola la squadra femminile di Vanoli, prima in solitaria dopo il 7-0 al Cus Unical

Vittoria e primato. La Salernitana Women si prende la vetta in solitaria del campionato. Ieri la squadra granata di Rodolfo Vanoli si è imposta sul CUS Unical con il punteggio roboante di 7-0 con una magnifica prestazione. Determinanti i gol di Vergari, migliore in campo con un poker di reti, insieme alle firme di Colonnese (doppietta) e Cicchinelli. Le granata guidano la classifica in solitaria. “Noi siamo pronte a tutto, le ragazze hanno capito quello che vogliamo fare - le parole di Vanoli -. Siamo in testa alla classifica e questo è un sogno che teniamo nel cassetto, ma è bello sognare. Il gruppo è stato meraviglioso come sempre, dobbiamo continuare a lavorare per dare continuità a questi risultati e alle prestazioni. Domenica prossima ci aspetta il Lecce in trasferta. Sarà una partita ostica, le pugliesi sono una squadra fisica e che punta a non far giocare bene l’avversario”.

Momento di festa all'Arechi

Prima di Salernitana-Crotone ci sarà un momento di festa all’Arechi. La società ha deciso di omaggiare le atlete, gli staff tecnici e i dirigenti di tutto il settore femminile della Bersagliera (dall’under 12 alla prima squadra) con la presenza all’Arechi e un giro di campo nel corso dell’intervallo della gara per presentarsi alla città e raccogliere il calore degli sportivi salernitani, nell’ottica della sempre crescente attenzione del club verso il movimento calcistico femminile.