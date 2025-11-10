FOTO - Salernitana-Crotone, paura per Villa: "Il calciatore è cosciente" Durissimo scontro con Piovanello. Attimi di paura, terzino ora in ospedale

Paura allo stadio Arechi per Luca Villa, costretto ad uscire dal campo per uno scontro di gioco.

AGGIORNAMENTO ORE 21.25 - Arrivano le prime notizie dall’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona sulle condizioni di Luca Villa. Il calciatore è cosciente, collaborativo e sta svolgendo tutti gli esami del caso. La prima diagnosi parla di trauma cranico commotivo con ferita a destra della bocca che hanno richiesto diversi punti di sutura. Il calciatore ha svolto gli esami diagnostici e resterà per precauzione sotto osservazione.

21.00 - Attimi di paura all’Arechi. Al 4’ di Salernitana-Crotone Luca Villa è stato messo ko da un durissimo scontro di gioco con Piovanello. Il calciatore avrebbe perso i sensi, con compagni di squadra ed avversari che hanno immediatamente chiesto l’ingresso dei sanitari. Tra i più veementi Liguori e Donnarumma, con l’estremo difensore che aveva anche preso una seconda barella per velocizzare i soccorsi. Attimi concitati, con la richiesta d’ingresso dell’ambulanza che ha fatto indispettire l’Arechi. Poi il cenno del calciatore che ha permesso di tirare un sospiro di sollievo. Il calciatore ha lasciato lo stadio cosciente ed ora farà gli accertamenti del caso.