Salernitana-Crotone 0-0, Donnarumma: "Ci teniamo il pari, la strada è giusta" Il portiere: "Ci sta mancando lucidità, il campionato è lungo, serve fiducia"

Clean sheet ma senza vittoria. Antonio Donnarumma chiude ancora i pali ma non trova la vittoria. Salernitana-Crotone 0-0 vale solo un punto: “Ci prendiamo questo pari. Nel primo tempo siamo andati in difficoltà. Abbiamo retto e abbiamo avuto le occasioni per vincere nella ripresa. Il punto resta importante, dobbiamo continuare così perché la strada è giusta. Speravo di poter aiutare con le mie parate a vincere ma non è bastato. Ora siamo costretti ad inseguire ma il campionato è molto lungo. Ora bisogna incassare ma sono sicuro che i risultati arriveranno, pensando partita dopo partita. Fvs? Non ho visto cosa è successo, le rivedremo con calma. Cambi? Abbiamo avuto due infortuni ad inizio partita e sei costretto a cambiare è ovvio che ti condiziona. Chi subentra però ha qualità. L’importante però stasera è che Luca stia bene”.