Salernitana, subito ripresa verso Altamura: riposo per Villa Esami nelle prossime ore per Cabianca

La Salernitana riparte subito. La squadra granata si è messa subito alle spalle il pari con il Crotone e in mattinata è ritornata in campo al Centro Sportivo Mary Rosy per iniziare la preparazione della trasferta di Altamura. Domenica alle ore 14:30 i granata sono chiamati alla riscossa, a rompere il digiuno dal gol. Gruppo diviso in due tronconi: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri sera contro il Crotone hanno svolto un lavoro prettamente di scarico, mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con una fase di attivazione atletica seguita da partite a campo ridotto.

Gli occhi sono soprattutto su quelle che sono le indicazioni che arrivano dall'infermeria. Per Luca Villa martedì di riposo. Il calciatore è stato dimesso dall’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Nei prossimi giorni proverà a rientrare in gruppo ma le percentuali su un suo impiego in Puglia sono in rialzo. C'è attesa invece per Eddy Cabianca, vittima di un risentimento muscolare alla coscia destra nel corso del match contro il Crotone: solo terapie e fari puntati sugli esami che svolgerà nelle prossime ore.