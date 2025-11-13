Salernitana, Villa spinge per il recupero: oggi prove all’Arechi Il laterale vuole esserci ad Altamura. Per Cabianca esami strumentali

Gli occhi sono tutti per Luca Villa. L’esterno della Salernitana torna questo pomeriggio sul prato dell’Arechi, lì dove lunedì sera ha fatto trattenere il fiato all’intero stadio e al popolo granata collegato anche da remoto. Perché quello scontro durissimo dello scontro con Zunno dopo pochi minuti della sfida con il Crotone, le scene della caduta al tappeto e poi la paura dei calciatori in campo restano immagini difficilmente cancellabili. Per fortuna ora c’è il sorriso ritrovato dell’esterno, ieri in posa con Capo Plaza con il quale ha scambiato anche la sua maglia. Villa proverà a stringere i denti e a rimettersi in campo. Lo staff medico però darà il via libera solo se il calciatore offrirà tutte le garanzie del caso. Non c’è nessuna voglia di forzare i tempi o evitare nuovi pericolosi incidenti.

Attesa per Cabianca

La giornata odierna sarà determinante anche per capire quali saranno le condizioni di Eddy Cabianca. Il laterale aveva faticato a trattenere le lacrime dopo lo stop nel cuore del primo tempo in seguito ad una lunga progressione palla al piede. Il calciatore aveva abbandonato il campo vistosamente zoppicamente e con una fasciatura per contenere quella che si teme possa essere una nuova lesione. Resta da capire l’entità del problema e quanto saranno lunghi i tempi di recupero che gli esami strumentali potranno sciogliere. L’esterno sarà a disposizione però per la foto di rito che la squadra effettuerà sul prato dell’Arechi.