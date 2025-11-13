FOTO - Salernitana, prime operazioni all'Arechi: si avvicina il via ai lavori Prime operazioni per la realizzazione del cantiere. Si partirà dalla Curva Nord

La fase di preparazione al restyling dell’Arechi prende forma. Questa mattina, le ditte incaricate di ricostruire il Principe degli Stadi, hanno iniziato le operazioni di inizializzazione del cantiere. Si parte della Curva Nord, primo settore che sarà interessato del rifacimento dell’impianto di via Allende, transennato e messo in sicurezza. Il progetto, che nella scorsa settimana aveva avuto il via libera Commissione provinciale di vigilanza, riguarderà in questa primissima fase la dislocazione del settore ospiti nella parte superiore della fetta di stadio chiusa al pubblico locale e successiva demolizione della Curva Nord inferiore. La Salernitana, parte interessata, aspetta dopo aver collaborato a stretto contatto con Figc e Lega Serie C per l'ottenimento della deroga per fazioni ospiti con un massimo di 250 supporters. Si attende il via ufficiale dei lavori che potrebbe arrivare settimana prossima.