Lauriola (ds Altamura) a "Granatissimi": "Raffaele è il top, servirà il massimo" Il dirigente sportivo: "I granata pagano lo scotto della rivoluzione ma hanno qualità"

Matteo Lauriola promette battaglia: “Proveremo a fermare la Salernitana”. Il direttore sportivo del team Altamura ha parlato a Ottochannel, nel corso di “Granatissimi” presentando la sfida con i granata: “Dall’inizio del campionato con il mister Mangia abbiamo messo in piedi un progetto legato ai giovani e ad un gioco offensivo, propositivo. Stiamo costruendo un’identità, confermata anche a Catania dove abbiamo resistito per 70’. Poi con le individualità la partita è stata incanalata in un modo preciso. Siamo usciti dal campo senza punti ma portiamo a casa la consapevolezza dei nostri mezzi, con la voglia di salvarci puntando molto sui giovani”.

Che Salernitana si aspetta Lauriola, tra l’altro allenata dall’ex compagno di squadra Raffaele? “Parliamo di una bravissima persona, di un ragazzo che nasce dai campionati di terra battuta e che sta risalendo. Ritengo che sia l’uomo giusto per Salerno e per affrontare le difficoltà di un campionato molto complicato, con la prima che può perdere ovunque e con chiunque. Ora una squadra forte che paga la continuità del progetto di Catania e Benevento. C’è lo scotto di un inizio di un nuovo corso”.