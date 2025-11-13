Salernitana, Villa verso il recupero con l'Altamura ma Raffaele perde Cabianca Buone notizie per Villa mentre per Cabianca gli esami fanno immaginare un lungo stop

La Salernitana continua la marcia d'avvicinamento alla sfida con il Team Altamura e lo fa con una buona notizia. Luca Villa si è allenato parzialmente con i compagni. Dopo la paura per il trauma cranico rimediato con il Crotone, l'esterno della Salernitana ha rimesso gli scarpini e si è allenato all'Arechi in parte con il resto del gruppo. Moderato ottimismo su un suo recupero, con Raffaele che è pronto a rilanciarlo dal 1' sulla sinistra.

Brutte notizie per Eddy Cabianca. Il laterale si è sottoposto ad accertamenti presso il centro polidiagnostico Check-Up di Salerno: gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado della giunzione miotendinea del muscolo bicipite femorale destro. Oltre un mese di stop per l'esterno, con possibile ritorno in campo nel 2026.