Salernitana, l'ad Pagano presente ai primi quindici anni del Salerno Club Compleanno speciale per l'associazione dei tifosi

Un momento di grande convivialità per rinsaldare il rapporto sempre più solido fra club e tifoseria. Ieri sera, giovedì 13 novembre, è stata serata di festa per il Salerno Club 2010. In ritardo rispetto alla tabella di marcia per gli impegni della Salernitana, uno dei gruppi più longevi del tifo granata ha festeggiato i quindici anni di attività. Insieme ai supporters affiliati e con la partecipazione anche dei clubs di Campagna e Sant'Antonio di Pontecagnano, anche la sorpresa per la presenza dell’ad della Salernitana Umberto Pagano.

La visita del dirigente granata, accompagnato dallo Slo Antonio Ianniello e dal Responsabile della comunicazione Alfonso Maria Avagliano, ha sottolineato l'importante clima di collaborazione rimesso in piedi dopo un'estate turbolenta. La speranza per tutti è stata più volte ripetuta: il ritorno in serie B della Bersagliera in una stagione però tutt’altro che agevole. Al termine dell’incontro il consueto taglio della torta e un brindisi ben augurante con la speranza di festeggiare anche i successi sul terreno di gioco.