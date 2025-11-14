Salernitana, penultima seduta verso Altamura: Villa spinge per il recupero Raffaele con il dubbio in attacco: possibile chance per Liguori dal 1'

Ritorno al Centro Sportivo Mary Rosy. Dopo la seduta di ieri mattina all'Arechi, questa mattina prove generali per la Salernitana in vista della sfida di domenica ad Altamura. Per la trasferta in Puglia, la squadra ha svolto il penultimo allenamento prima della rifinitura in programma domani mattina. La curiosità è tutta legata alla condizione di Luca Villa. L'esterno ha svolto parte del lavoro con il gruppo, evitando ancora di forzare dopo il duro scontro di lunedì. Si va verso la convocazione, con Raffaele che scioglierà solo all'ultimo il dubbio su una sua titolarità. In caso di panchina, Anastasio giocherà da esterno mancino, con Frascatore che completerà la difesa con Matino e Golemic.

Dubbi in attacco

In avanti ci sarà invece l'imbarazzo della scelta. Raffaele ragiona su un possibile ritorno al 3-4-2-1, con il rilancio di Ferraris dal 1' dopo l'esclusione con il Crotone causa affaticamento muscolare. Insieme all'ex Pescara salgono le quotazioni di Liguori. Lunedì scorso era rimasto ai box a causa degli infortuni di Villa e Cabianca che avevano limitato il margine di manovra per Raffaele. Ora la possibilità di scendere in campo da titolare alle spalle di Inglese. Il sacrificato sarebbe Ferrari, pronto a dare manforte all'attacco a gara in corso.