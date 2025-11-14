Restyling Arechi, De Luca annuncia: "Venerdì 20 novembre iniziano i lavori" Il Governatore della Regione Campania: "Euro2032 in Campania possibili solo con questo progetto"

“Il venti novembre inizieranno le operazioni di demolizioni della Curva Nord”. Vincenzo De Luca annuncia la data dell’inizio del restyling dello stadio Arechi. Dopo la fase preliminare di cantierizzazione iniziata nella giornata di ieri, il Governatore della Regione Campania ha annunciato la data di inizio delle operazioni. Poi la stoccata: “Si mette a confronto il progetto dell’Arechi con altri legati al comune di Napoli. Queste contrapposizioni volgari è bene eliminarle. I grandi progetti non s’inventano. Bisogna fare le persone serie. Se si potrà avere in Campania gli Europei 2032 è grazie a questo progetto. Si tratta di un progetto partito tre anni fa. Se partiamo adesso ci vogliono altri tre anni. Però ora è il momento di smetterla con questa “guerra” ideologica”.