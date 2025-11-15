Salernitana, "lottare e non mollare": Capomaggio suona la carica Anche Tascone come l'argentino si affida ai social in vista della sfida di Altamura

Quella stoccata al volo nel cuore del recupero della sfida con il Crotone resta il più grande rimpianto. “Serviva maggiore precisione”, il rimpianto amarissimo di Galo Capomaggio a chi gli chiedeva dell’occasione avuta sul piede nel cuore dell’area di rigore. L’argentino, fulcro del gioco e con uno spiccato senso del gol, ha messo però già alle spalle l’episodio di un posticipo sfortunato, costato la vetta della classifica. Ora c’è il Catania a dominare ma la Salernitana è lì, con il fiato sul collo.

Il messaggio social

Adesso c’è la sfida con l’Altamura, trasferta tutt’altro che agevole. Per Capomaggio ha il sapore del derby. Ieri il volante sudamericano si è affidato ai suoi canali social per lanciare un messaggio: foto scattata nel riscaldamento, gli occhi sul pallone e un monito: “Lottare e non mollare”. Perché alla Salernitana servirà cuore, grinta, determinazione per avere la meglio su un campo non facile. Anche il compagno di squadra Tascone lo ha seguito, proprio come in campo. “Macte animo”, il motto che il mediano ha fatto suo per un match molto importante per il cammino della Bersagliera.