Salernitana, ad Altamura nel ricordo di Tonino D’Angelo: il messaggio del club La società ricorderà l'ex calciatore granata prima della sfida

Una prima volta non senza emozioni. La Salernitana fa visita al Team Altamura nello stadio che porta il nome di un calciatore mai dimenticato dal popolo della Bersagliera. Si scenderà in campo sul terreno di gioco intitolato a Tonino D’Angelo, ex calciatore granata, strappato al mondo del calcio e alla vita all’età di 27 anni per un incidente stradale. La Salernitana lo ha ricordato sui social con una foto in maglia granata, riaprendo il libro dei ricordi: undici gol in sessantadue partite tra il 1977 e il 1979 con la maglia della Salernitana. Visione di gioco ma soprattutto tecnica sopraffina: in tanti hanno ricordato il calciatore pugliese. Per la prima volta in campo nella sua Altamura e nell’impianto a lui intitolato, domani la Bersagliera onorerà la memoria di D’Angelo prima della sfida.