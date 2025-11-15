Team Altamura-Salernitana, i convocati: c'è Villa, stop dell'ultim'ora

Buone notizie in casa Salernitana. Per Team Altamura-Salernitana, Giuseppe Raffaele ritrova Luca Villa. Dopo l'infortunio alla testa che aveva fatto preoccupare tutti nel corso del primo tempo con il Crotone, l'ala sinistra è recuperata per la sfida in Puglia. Raffaele però deve fare i conti con una defezione dell'ultima ora: oltre a Cabianca, si ferma anche Iervolino. Di seguito l’elenco dei convocati per la sfida di domani:
PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;
DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 21 Coppolaro, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 33 Anastasio, 38 Frascatore;
CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 6 de Boer, 8 Varone, 17 Knezovic, 29 Tascone, 45 Di Vico;
ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Liguori, 20 Ferraris, 70 Boncori.