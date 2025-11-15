L'Altamura si prepara per la Salernitana: "Sarà giornata storica, che orgoglio!" Il presidente Ninivaggi: "Che sia una giornata di festa". Mangia: "Vogliamo far male ai granata"

Una sfida importante. Il Team Altamura attende con trepidazione la Salernitana. Nella consueta conferenza stampa prepartita di Devis Mangia ha preso la parola anche il presidente dei pugliesi Francesco Ninivaggi: “Per tutta la città è un’opportunità: bisogna vivere la partita di domani come una festa, un evento storico. Ospiteremo per la prima volta la Salernitana, ci saranno tanti amici granata che ci verranno a trovare e accoglieremo nel migliore dei modi. Siamo orgogliosi di poter vivere un’esperienza così e poter salire alla ribalta nazionale. Mi attendo che la città capisca quanto sia importante stare vicini alla squadra, alla società perché una partita così significa un’opportunità di crescita”. Il rammarico è per uno stadio con capienza ridotta: “Non è ancora adeguato a quello che è questo campionato o ad eventi come sfidare la Salernitana. Non c’è tanto tempo per farlo perché ci stiamo sforzando nel programmare ciò che sarà ma ora abbiamo l’urgenza di poter immaginare tante strategie che purtroppo sono limitate”.

Mangia: “Voglio continuità”

Il discorso si sposta sul campo, con la palla che passa a Devis Mangia: “Siamo reduci dalla prova di Catania in cui abbiamo fatto bene ma non è bastato. Dobbiamo ancora crescere e non mi appello solo al risultato bensì alla lettura di alcune situazioni di gioco che ci hanno fatto male. Ora ci concentriamo sulla Salernitana, voglio un segnale importante in termini di crescita. Sarà una gara difficile, contro una squadra costruita con tanta qualità e con tante possibilità anche di cambiare. Noi dovremo essere bravi a capire i momenti della gara, a sfruttarli, a gestire la partita in un certo modo, provando a colpire con i mezzi sui quali abbiamo lavorato in settimana, cercando di rispondere colpo su colpo, capendo quando essere aggressivi e quando essere attendisti anche alla luce delle soluzioni che metterò in campo la Salernitana”. Si giocherà in uno stadio da sold-out: “Siamo sempre in debito con i nostri tifosi perché ci hanno sempre seguito ovunque e comunque. Servirà mettere in campo alcune caratteristiche che i supporters si aspettano. Ci saranno anche tanti tifosi della Salernitana e quindi dovremo dare ancora di più. Però in casa stiamo riuscendo a dare il meglio”.