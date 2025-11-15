Salernitana, che assist dal Casarano: i granata a caccia di nuovo del primato Il Catania cade al Capozza e offre ai granata il possibile controsorpasso. Il Cosenza non si ferma

Una domenica importante. Il campionato fornisce un assist importante alla Salernitana. Il Catania, salito in vetta domenica scorsa con il successo sull’Altamura complice anche il pari della Bersagliera con il Crotone, rischia già di dover abdicare il primo posto in classifica. Al Capozza gli etnei vengono sconfitti dal Casarano. Decide uno squillo di Cajazzo nella primissima parte di gara, con il Catania che non riesce a rientrare in partita. Non mancano i veleni per un rigore non assegnato ai rossoblu, con revisione al Fvs che non è bastata per decretare il penalty. Il Catania rischia di essere superato da Salernitana e Benevento mentre a rosicchiare punti e a portarsi ai piedi del podio c’è il Cosenza. I silani hanno superato di misura il Latina (0-1) e ora sono ad appena una lunghezza dalla Salernitana.