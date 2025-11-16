Team Altamura-Salernitana, le probabili formazioni: Villa parte dalla panchina

Il campionato offre un nuovo assist alla Salernitana. Dopo nemmeno un weekend a rincorrere, per la Salernitana ecco la grande di ritornare in vetta alla classifica. Ad Altamura (14:30), in un D'Angelo che si colorerà per quasi la metà di granata, la Bersagliera ha la grande chance di ritornare a guidare il girone C. Lo scivolone del Catania a Casarano permette alla squadra di Giuseppe Raffaele di effettuare il controsorpasso su un campo però ostico e contro un avversario in un buon momento, al di là del ko del Massimino.
Le scelte di Raffaele
Per ritornare in vetta però serve vincere, ritrovare il successo che manca da due partite e combattere anche con un attacco che non riesce più a fare gol. Raffaele deve fare i conti anche con le condizioni non ottimali di Villa: l'esterno è recuperato ma partirà dalla panchina, con Anastasio che giocherà sull'out mancino, lasciando il ruolo di difensore a Frascatore. A destra si rivedrà Ubani, mentre in mezzo al campo non si scappa dal tandem Capomaggio-Tascone. Per De Boer possibile cameo a gara in corso. Occhi in attacco: Liguori torna in campo dal 1', con l'ex Padova che condividerà la trequarti con il rientrante Ferraris alle spalle di Inglese.
Team Altamura-Salernitana, le probabili formazioni:
Team Altamura (3-4-3): Viola; Silletti, Poli, Lepore; Grande, Crimi, Dipinto, Mogentale; Rosafio, Simone, Curcio.
Salernitana (3-4-2-1): Donnarumma; Matino, Golemic, Frascatore; Ubani, Tascone, Capomaggio, Anastasio; Liguori, Ferraris; Inglese.